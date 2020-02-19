Yeni Akit yazarı Sivas Katliamı ile Gezi'yi kıyasladı: Sivas'taki eylemin tamamı topu topu 6 saat sürdü!

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Sivas Katliamı ile Gezi Olayları'nı karşılaştırdığı yazısında, 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı sanıklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüsten suçlu bulunduklarını işaret ederek, "Anayasal düzeni değiştirmek için gerçekten bir niyetin olsa.. Bir planlama yapmaya kalksan, 6 saat değil, 6 gün yetmez, 6 hafta yetmez.." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, Gezi olaylarının 6 aydan fazla süren bir isyan hareketi olduğunu ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçu olma ihtimalıinin Sivas Katliamı'nda 1 ise, Gezi olaylarında 1 milyon olduğunu iddia etti.

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