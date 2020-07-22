Yeni Akit yazarı, Pınar Gültekin cinayetini "evlilik dışı ilişki" ve Atatürk üzerinden "çağdaş dünya değerlerine" bağladı

Türkiye, Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı adlı erkek tarafından öldürülmesinin ardından bir kez daha kadına yönelik şiddetle sarsılırken, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, cinayeti "evlilik dışı ilişkiye" ve Atatürk üzerinden "çağdaş dünya değerlerine" bağladı.

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katledilmesine yönelik tepkiler sürerken, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, cinayeti "evlilik dışı ilişkiye" bağlayarak, katil Cemal Metin Avcı için, "Tam da çağdaş yaşam tiplemesine sahip, laikçi-seküler hayat tarzına inanmış birisi" ifadelerini kullandı.

Katil Cemal Metin Avcı'yı "Mustafa Kemal’i 'idol' olarak kabul eden bir erkek" olarak tanımlayan Karahasanoğlu, "Haydi bakalım, çağdaş bir kafanın bakış açısı ile bu olayı çözün" yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Evlilerin de başkaları ile birlikte olma özgürlüğü ve hakkı vardır” diyorsanız..

“Zina suç olmamalı, sadece eşe boşanma davası açmak için bir gerekçe olabilir” diyorsanız..

“İş arkadaşlığı, mahalle arkadaşlığı, üniversite arkadaşlığı” ve diğer bahanelerle, gözümüz gibi korumamız gereken evlilik kurumunu baltalayıp, insanları evlilik dışı ilişkilerine toplum olarak itekliyorsak..

Buyrun, bu cinayetleri nasıl önleyebilecek isek, söyleyin de önleyelim..

Bir çözüm getirin..

Siz ne istediniz ise, yapıldı.."

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