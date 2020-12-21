Yeni Akit yazarı: Partilerin kapısına kilit vurup kapatma devri gerilerde kaldı, AK Parti o kapıyı açmaya yeltenirse kendi ayağına sıkmış olur

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdullah Şanlıdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısı yapmasına ilişkin olarak, "Partilerin kapısına kilit vurup kapatma devri gerilerde kaldı, AK Parti o kapıyı açmaya yeltenirse kendi ayağına sıkmış olur" görüşünü savundu.

"Parti kapatmanın, liderini hapse tıkmanın acısını en iyi Reis bilir"

yazısında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'HDP kapatılmalı' çağrısına AK Parti nasıl bakıyor, neler düşünüyor? Ak Parti bu günlere gelinceye kadar birçok badireler atlattı. Recep Tayyip Erdoğan, 90’lı yıllarda henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, okuduğu bir şiir nedeniyle başkanlığı düşürülmüş ve hapse girmişti. Sonrasında RP’den ayrılarak Ak Parti kuruldu ve ilk seçimde iktidara geldi. Gelenekçi, dışa bağımlı partilerden bıkan millet, Erdoğan’ı bağrına bastı ve 18 yıldır tek başına iktidar yaptı. Parti kapatmanın, liderini hapse tıkmanın acısını en iyi Reis bilir. Faşizan tavrı her kim sergiliyorsa deşifre edip, hukuk mücadelesi verilmelidir." düşüncesini dile getirdi.

"Numan Kurtulmuş açıklamasını alkışlıyorum"

Şanlıdağ, "Şimdi muhalefetin, iktidara geldikleri takdirde Ak Parti’yi ve ona destek veren kurumları, işadamlarını cezalandıracaklarına dair açıklamaları var mı bilmiyorum ama Reisin şu açıklamasını duyunca şahsen irkildim: 'İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız, AK Parti’yi destekleyen işadamlarının şirketlerine el koyacağız, AK Parti’ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız, AK Parti’de görev yapanların mülklerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız! Biz bunları tek parti diktatörlüğünden biliriz.' Partilerin kapısına kilit vurup kapatma devri gerilerde kaldı. O alışkanlıklar eski Türkiye’ye ait. Ak Parti o kapıyı açmaya yeltenirse kendi ayağına sıkmış olur. Bu bağlamda MHP lideri Bahçeli’nin 'HDP’yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır' çağrısına yönelik olarak AK Parti Genel Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, 'Parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi' açıklamasını alkışlıyorum." ifadesini kullandı.