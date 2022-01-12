Yeni Akit yazarı: Ne yazık ki bazı bakan ve bürokratların iş bitirici özellikleri yok

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, Kanal İstanbul’un yapılmamasını “bazı bakan ve bürokratların iş bitici özelliklerinin” olmamasına bağladı.

Kanal İstanbul’un yapılmaması halinde Türkiye’nin dünyadaki ilk 10 ülke seviyesine çıkamayacağını savunan Kara’nın yazasının ilgili bölümü şöyle: “Cumhurbaşkanı Erdoğan gece gündüz demeden çok çalışan bir devlet adamıdır. Fakat ne yazık ki bazı bakan ve bürokratların Erdoğan’ın enerjisine sahip olmadığı gibi iş bitirici özellikleri de yoktur. Bunu Kanal İstanbul projesinde yaşanan savsaklamalar yüzünden rahatlıkla görmek mümkündür.

Neredeyse 12 yıldan beri süregelen çalışmalar bir türlü bitirilip sonuçlandırılamamıştır. İhaleye çıkma ve temel atma işleri dahi yapılamadığı gibi daha bir çivi dahi çakılamamıştır. Sadece 2021 yılı içinde Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bir köprünün temel atma töreni yapılarak güya ‘Kanal İstanbul Projesine başlandı’ görüntüsü verilmiştir."

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