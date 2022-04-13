Yeni Akit yazarı: Maaş zamları, mutfak zammına yenik düştü

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, bugünkü yazısında gıda fiyatlarındaki artışa değinip “Maaş zamları, mutfak zammına yenik düştü” diye yazdı.

Türkiye’de son dönemde halkın gündeminin hayat pahalılığı olduğunu yazan Bedir, “Pek çok soruna bağlı olarak artmaya devam eden gıda fiyatları hem ekonomik göstergeler hem de toplum sağlığı açısından ciddi bir toplumsal güvenlik sorunu haline geldi” görüşünü dile getirdi.

Bedir, özetle yazısına şöyle devam etti: “Yaşanan derin kriz, fiyatlardaki aşırı artışlar sebebiyle bugün insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz bir hale geldi. Markete pazara gidemeyen, mutfaktaki tenceresini kaynatamayan anne isyan ediyor.

Mutfakları yakan bu duruma çarenin geciktirilmesi gelir seviyesi düşük grubu çaresiz bırakıyor.

Vatandaşın alım gücünü güçlendirmek ve mutfağın alevini söndürmek mutlak şart. Çünkü toplum mutfağındaki yangının söndürülmesini çaresizce ve sabırla beklemekte. Maaş zamları, mutfak zammına yenik düştü."

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