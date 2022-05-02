Yeni Akit yazarı: Kararsız seçmen sandığa gitmezse Cumhur ittifakı’nın küçük ortağı MHP’nin de yüzde 7 barajına takılması ihtimal dahilinde

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında yüzde 7 seçim barajının partileri bir birine muhtaç hale getirdiğini belirterek “Hiçbir parti, buna Ak Parti de dahil, 2023 yılında yapılacak seçimde yalnız başına yüzde 50.1 oy alma gücüne sahip değil. Hatta ittifakla bile bu oy oranına ulaşmak kolay gözükmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 7 barajında ittifak partilerinin aldıkları toplam oy miktarı değil, her bir partinin bizzat kendisinin aldığı oy oranın hesaplanacağını yazan Şanlıdağ, 6’lı masa etrafında toplanan DEVA, Gelecek, Saadet ve DP’nin yüzde 7 barajına takılacağını yazdı. Şanlıdağ, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Kararsız seçmenin sandığa gitmemesi ve tercihini oy kullanmamadan yana kullandığı takdirde Cumhur ittifakı’nın küçük ortağı MHP’nin de yüzde 7 barajına takılması ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla küçük partilerin hiç birisi kendi partilerinin amblemiyle seçime girmeyi göze alamazlar. Büyük ortaklar sahnenin bu boyutuyla seviniyor gibi gözükseler de, hem iktidarın defterini dürebilmek ve hem de iktidara gelebilmek için küçük partilere muhtaçtırlar. Muhalefet bloğunda CHP ve İyi Parti, iktidar cenahında ise Ak Parti taşıyıcı rolü üstlenecekler. 2023’e; taşıyan ve taşınanların birlikteliğiyle oluşacak bir meclis aritmetiği ile gireceğiz.”

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