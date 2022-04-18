Yeni Akit yazarı: Kararsız oyların partilere akışı sağlanamazsa Cumhur İttifakı'nın da muhalefet bloğunun da işi zor

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında “Ak Parti açısından, dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz, pahalılık ve her geçen gün ekmeğimizde yaşanan sıkıntılar önemli problemlerdir” görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının 20 yıldır AKP’ye oy veren seçmeni konsolide etmenin yolunu bulması gerektiğini yazan Şanlıdağ şöyle devam etti:

“Anketlerin, muhalefet bloğunun da oy oranında kayda değer bir artış göstermediği gerçeği Ak Parti’nin yan gelip yatmasını ve rehavete kapılmasını gerektirmez.

Seçmenin iradesine saygı duyulmalı, onun gelişmeleri tıpkı bir ‘izci’ gibi takip ettiği unutulmamalıdır. Kararsızlar havzasını harekete geçirip oyların partilere akışı sağlanamaz ise Cumhur İttifakı’nın da, muhalefet bloğunun da işi zor.”

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Kararsız seçmen harekete

lar havzasını harekete geçirip oyların partilere akışı sağlanamaz ise Cumhur İttifakı’nın da, muhalefet bloğunun da işi zor.