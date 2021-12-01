Yeni Akit yazarı: Karamollaoğlu 28 Şubat mağdurlarından özür dilemeli

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 28 Şubat davasında tutuklanan generallerle ilgili “Bu şekilde cezalandırılmalarını içime sindiremiyorum” açıklaması nedeniyle “28 Şubat mağdurlarından özür dilemesi” gerektiğini yazdı.

Karamollaoğlu’nun 28 Şubat davasında tutuklanarak cezaevine giren generallerle ilgili Halktv’de katıldığı programdaki "Ben diyorum ki helalleşme bu noktada, ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını, Türk ordusunun başındaki bu insanları içime sindiremiyorum. 28 Şubat'la ilgili olarak söylüyorum bunu, Bizi rencide etti" açıklamasına yer veren Kara, “Söylediği çirkin sözleri kendisine yedirmek önemli bir vazifedir. Lakin daha önce bir şans tanıyıp özür dilemesini beklemek gerekiyor” dedi.

Kendisinin de 28 Şubat sürecinde ordudan ayrılmak zorunda kaldığını yazan Kara, “Şimdilik sadece bir özür bekliyorum. Aksi takdirde bu meselenin daha çok üzerine gideceğimin özellikle Saadet Partisi yetkililerince bilinmesini isterim, vesselam…” diye yazdı.

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