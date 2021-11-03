Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Zırt kuşağı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Z kuşağı için “Zırt kuşağı” ifadesini kullandı.

Bugün AKP’nin iktidara gelişinin 19’uncu yılı olduğunu belirten Karahasanoğlu, “Zırt kuşağı bilmez..

Hakaret amacı ile ‘Zırt’ demiyorum.

Hepsi bizim çocuklarımız.

Ama babalarına tepeden bakanlar var ise..

Annelerine ‘Sen ne biliyorsun ki?’ diyen bebeler, küçük dağları ben (haşa) yarattım havası estiriyorsa...

Onlar için söylüyorum: Zırt kuşağı” diye yazdı.

AKP’nin kuruluş ve sonrasında yaşananlardan örnekler veren Karahasanoğlu, “AK Parti’nin 19. iktidar yılında yaşayıp, “Z kuşağını anlamıyorsunuz’ demek kolay” dedi.

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