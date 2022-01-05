Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu "Soğan ekmek" tavsiyesinde bulundukları haberlerini savundu: 'Bağışıklık sistemini güçlendirmez, aslında hiçbir işe de yaramaz' diye mi yazacaktık?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, yeni yılda zam yağmurunun ardından gazetelerinde yayımlanan ve Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in de dün köşesinde eleştirdiği "Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor" başlıklı haberlerini savundu.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in de dün “Zam, enflasyon ve medya” başlıklı yazısında Yeni Akit’te yayımlanan haberi “Kimi medya organlarında “Kış aylarında soğan – ekmek kürü bağışıklık sistemi için ideal diyet” haberleri çıkıyor. Uygun diyetisyenler de bulunuyor bu tür telkinler için… Soğan – ekmeği, açlıktan ölmemek için değil, ‘diyet niyetine’ yerseniz, fukaralık da anlı – şanlı bir zengin yaşamı havası verir, değil mi? Ah bu telkinler…” sözleriyle eleştirmişti.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Taşgetiren’e şu sözlerle cevap verdi:

"Ne yani?

'Tane ile soğan' başlığı atanlarla kol kola girenleri.. 'Artık soğan da yiyemeyeceğiz' diyen ahlaksızları yazamayıp, yüzyılların bağışıklığı güçlendiren soğanını, şimdi Ahmet bey istiyor diye, 'Yok yok, soğan bağışıklık sistemini güçlendirmez. Aslında hiçbir işe de yaramaz' diye mi yazacaktık, acaba?

Akaryakıt, elektrik, doğalgaz zamlarının ardından Yeni Akit’te yayımlanan haberde "Soğan, ekmekle beraber tüketildiğinde hem doyurucu hem de vücutta enfeksiyon oluşumlarını engelliyor” ifadeleri yer almıştı. Yeni Akit'in bu haberine sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti.

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