Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu’ndan Meral Akşener’e: Hz. Ömer laikliğin kurucusu mu?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, partisinin 4. kuruluş yıl dönümündeki konuşmasında Hazreti Ömer'e vurgu yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Hz. Ömer laikliğin kurucusu mu?” diye sordu.

Karahasanoğlu, Akşener’in daha önce laiklik konusunda yaptığı açıklamalara ve dün, partisinin 4. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantıdaki “Ve bir mucizeyi başardık. Torunum Pars’a bile iftira atıldı. Ama biz iyi insanlarız, adaleti bu ülkeye getirecek Ömer’in yolunda yürüyen insanlarız” sözlerine yer vererek “Mucize, peygamberlere verilen bir özellik. Hacıyım diyor, ardından laiklikten bahsediyor. Ama bilinçaltına çalışıp, dini kavramlarla, hem de haddi olmayan kelimelerle konuşuyor” dedi.

Akşener’in “Ben de siz dava arkadaşlarıma, iyilik neferlerine, mahcup olmamak için sonunda ölüm olsa bile verdiğim tüm sözleri yerine getirmek için çalışacağıma Cenab-ı Hakk’ın huzurunda söz veriyorum!” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

Dört dörtlük bir din istismarcısı..

Çakma milliyetçinin söylemi, ne güzel değil mi?

İstediğinde 'Hz. Ömer' diyor..

İstediğinde 'laiklik' diyor..

İstediğinde, 'Cenab-ı Hakkın huzurunda söz veriyorum' diyor.

İstediğinde 'Bana ilk yapılan vasiyet, hocaların peşinden gitmeyin şeklindedir' diyor..

Hz. Ömer neydi ki, acaba?

İslam’ın emirlerini hayata geçiren, aynı zamanda da insanlara o emirleri uygulayan bir halife, aynı zamanda bir hoca değil miydi? Yoksa Hz. Ömer’i, asena ablamız, laikliğin kurucusu mu sanıyor?”

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