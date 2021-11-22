Yeni Akit yazazrı Karamollaoğlu'na: Yassıada mahkemelerine mi aşıksın?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni "Cumhur İttifakı’na davet ettiğini" ve “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” yanıtını verdiğini açıklayan Temel Karamollaoğlu’na “Yassıada mahkemelerine mi aşıksın?” diye sordu.

Karamollaoğlu’nun, “Esas mesele cumhurbaşkanı kim olursa olsun denetlenebilmelidir, sorguya çekilebilmelidir, hesap verebilmelidir” açıklamasına yer veren Karahasanoğlu, “Neymiş, Temel beyin Tayyip Erdoğan’a itirazı? ‘Cumhurbaşkanlığı sisteminde, denetim mekanizmasının olmaması’ imiş. Temel bey kendisi söylüyor, ‘Sayıştay denetlemeli’ diye.. Bugün Sayıştay kapalı mı? Değil. O zaman Sayıştay kapalı gibi niye algı yapıyorsunuz, niye denetim yok diyorsunuz?” diye yazdı.

Milli Görüş çizgisine dair Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’na hatırlatmalarda bulunan Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

Şimdi gelmiş, “Cumhurbaşkanı’nın denetlenmesi-denetlenmemesi” noktasına kilitlenmiş. Hem nasıl kilitlenmiş. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 'Bizim birlikte olmamız gerekir' diyor.. Milli Görüş’ün başında olduğunu iddia eden kişi ise, Milli Görüş'ün hedeflediği her şeyi hayata geçiren Erdoğan'a, 'Biz birlikte olamayız. Çünkü sizin sistemde denetleme yok' diyor.

Affedersin Temel bey..

İlk Cumhurbaşkanı M. Kemal’in döneminde, denetleme mi vardı?

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü, kim denetleyebiliyordu?

Asker kaynaklı diğer cumhurbaşkanlarının hangisini kim denetleyebilmişti?

Yoksa, Yassıada mahkemelerine mi aşıksın?

O darbe mahkemesi, Celal Bayar’ı denetlemişti.. İdama da mahkûm etmişti. Ama Menderes’i idam edip, onu bırakmıştı..

O darbeye, o darbecilerin yargılamasına mı aşıksın?

Temel bey, Kemalist zorbaların dönemindeki 'parlamenter sistem'e aşık olmuş, başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor!”

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