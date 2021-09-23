Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Karamollaoğlu'na: Bu yalanlar, adamı çarpar; Kılıçdaroğlu’nun avukatı mısın?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri ve KYK burs ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Öğrencilere ‘elinize dizinize dursun’ derseniz o beddua döner, sizi çarpar!” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “'Sen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paralı avukatı mısın?' diyeceğim ama. Bu yalanlar, adamı çarpar, Temel bey” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na cevaben “Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda 650 liraya çıktık. Nereden nereye geldik. Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi” açıklamasını yaptığını öne süren Karahasanoğlu, Erdoğan’ın bu sözleri öğrencilere söylemediğini yazdı.

Erdoğan’ın bu sözlerinin çarpıtıldığını yazan Karahasanoğlu, muhalefet partilerinin bu konudaki açıklamalarına yer vererek "Ve en sonunda sazı Saadet Partisi’nin genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aldı.O da haftalık basın toplantısında konuşup, şunları söylemiş: 'O beddua sizi çarpar!' Direkt 'Sen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paralı avukatı mısın?' diyeceğim ama” diye yazdı.

Karamollaoğlu’nun “Öğrencilere ‘elinize dizinize dursun’ derseniz o beddua döner, sizi çarpar!” açıklamasına yer veren Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

"Şimdi ben de çıkıp, 'Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘elinize yüzünüze dursun’ dediği halde, o sözün üniversiteli öğrencilere söylendiği yalanını uyduranlar ve onlara katılan Temel Karamollaoğlu’nu, o beddua çarpsın' dersem..

Yanlış mı söylemiş olurum..

Sözcü gazetesi okuyup, yıllarca birlikte siyaset yaptığı Tayyip Erdoğan’a saygısızca, vicdansızca, rezilce ‘beddua seni çarpar’ diyor.

Ben de hodri meydan diyorum.

Yanına CHP’li danışmanları mı alırsın.

CHP’lilere şirinlik yapmak için 7 takla atan adamlarını mı alırsın.

Hepsini al getir.. Söyle.

Üniversite öğrencisinin bir günlük kullanımındaki ürünlerden istediğini getir.

Hangisi, 45 liradan, 650 TL’ye çıkan burs oranında artmış?

Burstan daha fazla artışı olan bir tane ürün gösterebilecek misin, bakalım.

Bu yalanlar, adamı çarpar, Temel bey..

Öyle bir çarpar ki.

Erbakan hocanın yanında iken yaptığınız hizmetler bile sizi kurtaramaz."

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