Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Kaftancıoğlu yorumu: AKP iktidarından önce çıkarılan kanunlardaki maddelere aykırı davrandığı için ceza aldı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, 3 davada aldığı cezaları Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezaevine girmeyeceğini yazdı.

Yazısında Kaftancıoğlu’nun aldığı cezaları onanmasının “doğru’ olduğunu savunan Karahasanoğlu, AK Parti iktidarından önce çıkarılan kanunlardaki maddelere aykırı davrandığı için ceza aldı ama.. (Kamu görevlisine hakaret te, Türk devletini tahkir de, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu da, AK Parti iktidara gelmeden çok daha eski yıllarda ceza kanununda olan maddelerdir.)

AK Parti iktidarının çıkardığı denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlanarak, cezaevine girmeyecek..

Nasıl bir çelişkiler yumağı değil mi?” diye yazdı.

Karahasanoğlu, yazısının devamında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve İyi Parti’den Kaftancıoğlu ile ilgili yapılan destek açıklamalarını eleştirdi.

AKP iktidarından önce çıkarılan kanunlardaki maddelere aykırı davrandığı için ceza aldı

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