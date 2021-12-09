Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e: 'Nas’ın azı çoğu olmaz' deyip fuhuş, hırsızlık da mı yapacağız?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazında faizle mücadele hakkında “Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” diyen kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’yü eleştirdi. Ünlü’ye “Nasıl olsa faizi sıfırlayamadık diye.. Dinen faiz konusunda emredilen noktaya gelemedik diye.. “Nas’ın azı çoğu olmaz” deyip.. Fuhuş da mı yapacağız? Hırsızlık da mı yapacağız?” diye sordu.

TIKLAYIN - Cübbeli Ahmet: Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Öyleyse ona göre davransınlar, Nas’ın azı çoğu olmaz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 3 Aralık’taki köşesinde, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle mücadele hakkındaki “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktarmıştı.

Altaylı, Cübbeli Ahmet'in “Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” açıklamasını köşesini taşımıştı.

Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Ünlü’nün Altaylı’ya yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Ünlü’ye “‘Faiz kat kat alınsın’, bunu mu söylüyorsunuz?” diye soran Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “’Nas’ın azı çoğu olmaz’ ise.. ‘Şu an zaten faiz var, batmışız’ diyorsanız... Faiz konusunda şimdilik tedrici bir indirmeye gücümüz yetiyor... Sıfırlamaya yetmiyorsa… Nasıl olsa faizi sıfırlayamadık diye.. Dinen faiz konusunda emredilen noktaya gelemedik diye… 'Nas’ın azı çoğu olmaz' deyip… Fuhuş da mı yapacağız? Hırsızlık da mı yapacağız? Bu nasıl bir mantıktır?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın