Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Bülent Arınç'a: Yalanlarını, algı operasyonunu sürdürüyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, TBMM Başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan, AKP kurucularından Bülent Arınç’ın son dönemdeki açıklamalarını eleştirdi. Arınç’ın son açıklamalarında sadece AKP’yi eleştirip CHP’ye tek kelime itirazda bulunmadığını yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Sanırsınız ki, pir-ü pak bir CHP var..

Bir de karşısında, her türlü yanlışı yapan AK Parti var..

Ya sabahtan akşama kadar Sözcü okuyor, Halktv seyrediyor, dolayısı ile beyni onlar gibi çalışmaya başlamış.

Ya da tilkilere taş çıkaracak uyanıklıklarla halkı aldatmaya kendisini odaklamış..

Bülent beyin söylemini aktarmadan önce, kendisini o tilkiliğe nasıl kaptırdığını ispat açısından şu sözlerini aktarayım:

“AK Parti’den tepki görmüyorum. Tepki gösterenler 3-5 kişi. Bunlar troldür. Onların esamesi bile okunmaz. 4’ünü, 5’ini, 10’unu toplasanız 1 gram etmezler. Ama sessiz çoğunluk, AK Parti’nin tabanı ‘Allah senden razı olsun, sen olmasan bunları kim söyleyecek, konuşacak. Senin isminle esnafa halka gidiyoruz. Onlar da iyi ki Bülent Bey konuşuyor’ diyorlar. Dolayısıyla görünür görünmez büyük bir çoğunluktan dua, destek alıyorum.”

Ben de Arınç’a hodri meydan diyorum..

Bir zamanlar FETÖ’cülere haksızlık edildiğini iddia ederek, “Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, (..) ben yerin dibine geçiyorum. (...) Bir benzinlikte pompa tutan bir Danıştay üyesini gördükçe acı duyuyorum. (...) Bütün bunlar oluyor” demişti..

“Evine temizlik işlerine gelen daire başkanını göster” demiştik..

“Pompacılık yapan Danıştay üyesini göster” demiştik..

Duymazlıktan gelmişti..

Ama biz kendisine, o FETÖ’cülerin, soru çalarak oturdukları daire başkanlıklarını, örgüte bağlılığı sebebi ile seçtikleri Danıştay üyelerini göstermiştik.

İşadamlarına şantaj için, yüksek mahkemede bir gün verdikleri kararı, Pensilvanya’dan gelen emirle ertesi günü nasıl değiştirdiklerini göstermiştik..

Ama Bülent Arınç rahat..

Kendinden emin.

Yalanlarını, algı operasyonunu sürdürüyor..