Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu’ndan Bakan Dönmez’in “1 derece azaltın” önerisini destek: Ne kadar önemli bir milli ve dini hassasiyet

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz tasarrufu için yaptığı “1 derece azaltın” önerisini savundu, “Ne kadar önemli bir milli ve dini hassasiyet” dedi.

İsrafa karşı olduklarını, İslam’da da israfın haram olduğunu yazan Karahasanoğlu, muhalefetin israfa yönelik eleştirilerinin amacının “Tayyip Erdoğan’ı devirmek” olduğunu savundu.

Bakan Dönmez’in doğalgaz tasarrufunu yönelik “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz!” açıklamasına yer veren Karahasanoğlu, bu sözlerle ilgili “Ne önemli bir bilgi. Ne kadar önemli bir milli ve dini hassasiyet.

1 derece.. Topu topu 1 derece.. Size ‘Kışın ortasında 10 derece ile evinizde battaniyeye sarılıp oturun’ diyen yok. 23 derece yerine.. 22 derece tavsiyesinde bulunuyor” dedi.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu "Her şey % 40 zamlandı mı?” yazısına gelen yorumları cevaplandırdığı yazısında da” Biz sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde mazot içmiyoruz” demişti.

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