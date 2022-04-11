Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu’ndan 6'lı ittifaka: Bu kafa ile Cumhurbaşkanı aday bildirme süresini de kaçırırlarsa hiç şaşırmam

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 6’lı ittifakı oluşturan muhalefet liderinin cumhurbaşkanı adayı konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdiği bugünkü yazısında “Bu kafa ile Cumhurbaşkanı aday bildirme süresini de, bu adamlar kaçırırlarsa, hiç şaşırmam hani!” görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu, "6’lı ittifakın adayı olacak mı?" başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 6'lı ittifak içinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamalarına yer verdi. 6'lı ittifak içinde yer alan liderlerin cumhurbaşkanı adayı konusundaki soruya verdikleri cevabın "tam komedi" olduğunu belirten Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Hele bu genel başkanların geçmiş yıllarda yaptıkları gafları hatırladığımızda, yarınların neler getirebileceğini tahmin edebiliriz.

Mesela?

Seçim dönemine kadar aday açıklanmayacağı cevabı, 2009 mahalli seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu İstanbul’da oy kullanamamasını hatırlattı.

Başkan adayısınız. Ama seçmen kütüğüne yazılıp-yazılmadığınızı bile kontrol edemiyorsunuz. Koca İstanbul’u yönetmeye kalkıyorsunuz, ama seçmen kütüğünüze kaydınızı kontrol edemeyen bir ekiple çalışıyorsunuz..

Bu kafa ile Cumhurbaşkanı aday bildirme süresini de, bu adamlar kaçırırlarsa, hiç şaşırmam hani!”