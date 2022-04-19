Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: İttifak yapıyorlar ama birbirlerinin kuyusunu kazmak için de her fırsatı kolluyorlar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallaoğlu’nun “3. ittifak olabilir” çıkışının ardından 6’lı ittifakı oluşturan muhalefet cephesinde yaşananları değerlendirdi.

Karamollaoğlu’nun çıkışının ardından muhalefet liderlerinin gerçekleştiği görüşmelere yer veren Karahasanoğlu, “Bizim 6+1 ittifakımızın ‘3. ittifak olabilir” deyip, ardından ‘3. ittifaktan kasıt, yine Millet İttifakı içinde, ayrı bir ittifak olması’ açıklamaları, yaşadıkları çaresizliğin oluşturduğu kafa karışıklığından olduğundan hiç şüphe yok. İttifak yapıyorlar ama birbirlerinin kuyusunu kazmak için de, her fırsatı kolluyorlar. CHP ile İP arasındaki ittifakı, aldıkları oy oranları açısından bir ihtiyaca cevap verebilme umudu taşıdığını anlarım da. Bunlara eklemlenecek % 1’lik dört partinin, ne işe yarayacağını, anlamak mümkün değil.” düşüncesini dile getirdi.

CHP ve Saadet Partisi tabanının farklı olduğunu, çıkaracakları ortak adaya destek vermeyeceğini savunan Karahasanoğlu “Önümüzdeki tabloda da, 6+1 ittifakı da yapsalar, ittifak içinde ittifak da yapsalar, ayrı ayrı ittifaklarla da karşımıza çıksalar.. 8 değil, 88 seçenekle de seçmenin karşısına çıkacak olsalar..

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