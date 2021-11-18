Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Faiz indirimi konusunda konuşmayan Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu dolar 1 kuruş çıkmış, hemen açıklama..

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu eleştirini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, Milli Görüş gömleğine sahip her kişinin bu konuda “Allah senden ebeden razı olsun. Ayağına taş değmesin..” demesi gerektiğini yazdı. Konuyla ilgili Milli Görüşçülerden bir açıklama gelmediğini yazan Karahasanoğlu,

“Temel Bey, arabanın yakıt deposu ile ilgileniyor. Yakıt dâhil, büyük oyuna bakmak istemiyor” dedi.

Karahasanoğlu, son günlerdeki TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili ise “Bugünlerde dolardaki bir yıllık süreçte gelen % 40 civarındaki değer artışını, ‘Cumhuriyet tarihinde görülmemiş’ şeklinde yorumlayanlar. 1994’te koalisyon ortağı olan CHP’nin (SHP’nin) döneminde bir yılda doların % 160 değer artışını bir izah etsinler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü grup toplantısındaki “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim!” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

Bu kadar net, bu kadar açık konuşuyor, Cumhurbaşkanı..

‘Beraber yürüdüğümüz’ dedikleri kimler?

Büyük ihtimalle Ahmet Davutoğlu..

Büyük ihtimalle Ali Babacan..

Ve yine büyük ihtimalle, MSP ve RP’de aynı parti çatısı altında birlikte çalıştığı Temel Karamollaoğlu..

Dolar 1 kuruş çıkmış, hemen açıklama..

Büyükelçiler için sınır dışı etme talimatı verilmiş, hemen açıklama..

Biden ile görüşme olmuş, bir açıklama..

Görüşme ayaküstü olmuş, hemen bir açıklama..

Hiç sektirmeksizin anında açıklama yapan Ahmet Davutoğlu’lar, Ali Babacan’lar, Temel Karamollaoğlu’lar.

Şimdi suspus olmuşlar..

Cevap vermeye kalksalar..

Faizi savunduklarını tekrar dillendirmeye kalksalar..

Halk nezdinde rezil olacaklar..

Cevap vermeyerek, konunun üzerini örtmeye çalışıyorlar..

Bu arada CHP’yi de, kızdırmamaya çalışıyorlar..”

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