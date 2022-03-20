Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: En kötü halinde gibi gösterilen enflasyon, düne göre daha kötü değil...

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "En kötü halinde gibi gösterilen enflasyon, düne göre daha kötü değil..." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "Boşverin siz enflasyonu, akaryakıtı, ayçiçek yağını..Boşverin doları, avroyu.. Bu sorunlar AK Parti’den önce de vardı.. Bugün de kısmen var.. Ama AK parti öncesinde de olan bu sorunların biteceğine olan ümidimizi besleyen, dün temel hak ve özgürlükler alanındaki kısıtlamaların, bugünkü iktidar döneminde kaldırılmış olması.. AK Parti’den önce, enflasyon da vardı, geçim darlığı da vardı.. Ama bir de fazladan, dini özgürlüklerimiz kısıtlanmıştı.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ise.. Evet bir pahalılık sorunumuz var. Ama bu sorunun düzeltileceğine dair umudumuz da var.. Çünkü.. Bu ülkede 4 sene önce, patatesi 7 TL’den sattıracak derin güçler vardı.. “Hah hah ha.. Patates de mi, dış güçlerin oyunu” diyen ahlaksızların yalanları.. Soğanda aynı oyunu oynayanların sahtekarlıkları.. Bugün ortaya çıkmadı mı?

“Son iki ayda her şeye yüzde 50 zam geldi” diyenler.. 4 yıl sonra bugün dahi, ne patates ne de soğan, 2018’deki fiyattan satılmıyor.. Demek ki, AK Parti’nin dış güçler söylemi, yalan değil.. Palavra değil.. 7 TL’ye çıkartılan patatesin fiyatını 4 yıl sonra bile o fiyattan satılmayacak düzeyde düşürme yeteneği var..

Bir mücadelesi var.. Bir iddiası var.. En kötü halinde gibi gösterilen enflasyon, düne göre daha kötü değil.. Ama, AK Parti’nin dün ile hiç kıyaslayamayacağınız bir artısı var.. Temel hak ve özgürlüklerde öyle bir genişlik sağladı ki.. O genişliği, öylesine derinlemesine sağladı ki. O özgürlüklerin kısıtlanması için düne kadar tepinenler bile. Bugün dahi tepinmeye devam edenlerin destekledikleri partiler bile.. “O özgürlükleri biz de devam ettireceğiz” diyorlar.. Bu noktada da.. Muhafazakar geçinen parti yöneticilerine soruyorum: Size aldanıp, enflasyonu çözeceğinizi sanıp, bir de temel hak ve özgürlüklerimizi mi kaybedelim? Ki, enflasyonu AK Parti’den daha kısa sürede çözeceğinize dair vaadleriniz de, şehir efsanesinden ibaret..

Varsa elinizde bir tılsım, ittifak yaptığınız CHP’nin belediyelerinde gösterin.. Enflasyonu nasıl çözecekseniz, dünya genelinde akaryakıt artarken, siz Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını nasıl sabit tutabilecek iseniz.. Bu başarınızı, belediyelerde gösterin. Akaryakıta zam gelirken, toplu ulaşıma zam yaptırmayın.. Ama orda da durum vahim.. Tarihte görülmemiş bir şekilde İBB, öğrenci indirimini 25 yaş ile sınırlama hazırlığı yapıyormuş.."