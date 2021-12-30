Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Ekrem İmamoğlu, Soylu’yu yalanlıyor, Çalışma Bakanlığı açıklama yapmıyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan “557 kişinin terör örgütleriyle iltisaklı” olduğu iddiasıyla başlattığı özel teftiş ile ilgili Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın açıklama yapmamasını eleştirdi.

“DİAYDER’liler hangi sınavla işe alındı?” sorusunu soran Karahasanoğlu, İBB’ye özel teftiş başlatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Sabıka kaydını Adalet Bakanlığı veriyor. Ben nereden bileyim, PKK yandaşı olduklarını” açıklamasına yer verdi.

“Ben devlette de kusur buluyorum.. Nedir bu hantallık? Nedir bu kör dövüşü.” diyen Karahasanoğlu şöyle devam etti: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun işe aldığı bazı isimlerin PKK’ya yardım suçundan tutuklandığını söylüyor..

Ekrem İmamoğlu cevap verip, ispat talebinde bulunuyor.

Ardından isimler belli oluyor..

Ekrem İmamoğlu, “Ben ne yapayım, sabıkasızlık belgesini Adalet Bakanlığı verdi” diyerek, kendisini kurtarmaya çalışıyor.

Ama Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili çıkıp da, ‘Bizim verdiğimiz sabıkasızlık belgesinin içeriği şudur’ demiyor..

Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘13 bin işçi çıkarıldı. 39 bin işçi yeni işe alındı’ diyor...

Ekrem İmamoğlu, Soylu’yu yalanlıyor..

Çalışma Bakanlığı’ndan bir yetkili çıkıp, ‘Rakamların doğrusu, kimsenin itiraz etmeyeceği şekilde, tam da şudur’ demiyor.."

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