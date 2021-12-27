Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Dün de bankadan alınan faiz haramdı, Erdoğan’ın kur garantili çözümünde de haram

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' hesaplarına ilişkin “Helal mi, haram mı?” sorunu kritik etti.

Faizli TL hesaplarının haram olduğunu belirten Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “Haram olan faiz getirisi olan hesaba, bir de kur garantisi verilmiş olması halinde, bu faiz midir? Haram mıdır?” sorularına Anası haram olanın yanında, bir ekleme geldiğinde, o eklemeye bakıp, anası haram olan şeyin, helalliğe dönmesi mümkün mü? Değil. Yani… Klasik bankada açılan faizli hesap, kur garantisi getirildi diye helale dönüşür mü? Dönüşmez.”

Katılım bankasında kâr paylı hesap açılmasının, genel olarak İslam alimleri tarafından helal kabul edildiğini belirten Karahasanoğlu, döviz kurunun yükseleceğinin garantisi bulunmadığını ve kur garantisinin faize benzemesi söz konusu olmadığını savundu.

Cumhuriyet gazetesinin Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın 'kur korumalı TL mevduat' hesapları ile ilgili "örtülü faiz değil hibe" açıklamasına ilişkin haberleri eleştiren Karahasoğlu, özetle şöyle devam etti:

"Kimse, faizli hesaba haram değil açıklaması yapmıyor. Erdoğan da yapmıyor, Diyanet de yapmıyor.

Kur garantisi çıkınca mı, ‘İslam dini, aklına geliyor’, Cumhuriyet’in!..

Biz hatırlatalım. Dün de bankadan alınan faiz haram idi. Yarın da haram. Erdoğan’ın kur garantili çözümünde de haram.. Kur garantisinde de haram… Döviz hesabındaki faiz de haram.”

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