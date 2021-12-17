Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Dolara aşık olanlar, doların resmi para olduğu yerlere gitsin

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü “Al sana, dolar bazında asgari ücretin kronolojisi!” başlıklı yazısında, 2022 yılı için 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin dolar bazında hesaplanmasını karşı olduğunu yazdı.

1976 yılından başlayarak dolar bazında asgari ücretin kronolojisine yer veren Karahasanoğlu, dolar ve Euro’daki artışla beraber gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlara değinmeden “ Türkiye’de yaşarken, dolar üzerinden fiyatlandırmaları sevmem. Dolara aşık olanlar, doların resmi para olduğu yerlere gitsin... Türkiye’de yaşayanlar ise... Kafa karışıklığı oluşturmamak için... Benim tercihim, Türk parası ile konuşmaları" dedi.

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