Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Kemal Bey beni yanılttı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısı yaparken 28 Şubat mağdurları, ikna odaları, başörtüsü yasağı ve Madımak Katliamı’nı anmasıyla ilgili “Doğrusunu söylemem gerekir ki, Kemal Bey beni yanılttı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısını soyut sözler üzerinden sürdüreceğini tahmin ettiğini belirten Karahasanoğlu, “Hiçbir zaman, 28 Şubat mağdurlarına sözü getirmeyecek, ikna odalarından bahsetmeyecek, başörtü yasağının bir zulüm olduğunu belirtmeyecek, imam hatiplere uygulanan katsayı zulmünün adını anmayacak, Madımak’ta kendi partisinin bakanı Seyfi Oktay’ın kurduğu tezgah ile halen cezaevinde olan mağdurları anmayacak; durumu idare edip, kendi laikçi tabanını da kızdırmadan, seçime kadar işi genel anlatımlarla götürecekti. Doğrusunu söylemem gerekir ki, Kemal Bey beni yanılttı…” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun “28 Şubat’çıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz” sözlerine yer veren Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “İkna odalarının mimarı Nur Serter’i milletvekili yapmasından bahsetmeden, zulmü tescillemiş oldu.

Şahsen ben, buna bile razıyım.

Açıkça söylemese bile..

İkna odalarının zulüm olduğunu kabul etsin..

Dolayısı ile, milletvekili yaptığı Nur Serter’in de zalim olduğunu tescillesin..

Mağdurlardan hellalik istesin..

Buna da razıyım.

Oy vermem, o ayrı bir konu…”

Karahasanoğlu yazısının devamında CHP'ye eski milletvekili Nur Serter üzerinden eleştirilerini sürdürdü.

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