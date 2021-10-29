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Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: 'Çok güzel bir iş başardılar' diyerek AK Parti’ye teşekkür edecek değilim

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’ne ihtiyaç olmadığını yazdı

29 Ekim 2021 12:36

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, yaklaşık 2 milyar lira harcanarak yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)  ile ilgili “AK Parti’ye teşekkür edecek değilim. ‘Çok güzel bir iş başardılar’ diyecek değilim” diye yazdı. 

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılışı yapılacak AKM ile ilgili şu satırları kaleme aldı:

"Peşinen söyleyeyim.. Kimseye şirinlik yapmaya niyetim yok. Kimseye yalakalık yapmaya ihtiyacım yok. Benim şahsi görüşümü soracak olursanız.. Atatürk Kültür Merkezi’ne ihtiyaç yok. Opera sahnelemek için, o güzelim yere, öyle bir bina yapmaya gerek yok. O binaya, o kadar para harcamaya, hiç gerek yok. Dolayısı ile..

Atatürk kültür Merkezi’nin yapılması sebebi ile, AK Parti’ye teşekkür edecek değilim.. 'Çok güzel bir iş başardılar' diyecek değilim..."

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