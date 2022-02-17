Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: AKP Milletvekili Çamlı 'enerjideki pahalılığın sebebi CHP' söyleminde haklı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında gazeteci Fatih Altaylı’nın Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programındaki "Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Adam yüz sene önce 'Arapların arasındaki tartışmalara girmeyin' demiş adam ya yüz sene önce. Adam orada savaşmış. Sen buradan Arap’ı tanıyorsun" sözlerini eleştirdi.

Altaylı’nın muhafazakâr kesimden üç konuk üzerinden “tüm dindar insanları aşağıladığını” öne süren Karahasanoğlu, “AK Parti’nin ‘İhvan’cı politikalardan, dolar gelecek diye vazgeçtiği’ mavalı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BAE iade-i ziyaretini mahkûm ediyor” diye yazdı.

Karahasanoğlu, İran, Suriye, Irak’ta petrol bulunduğunu, Batı’nın zenginliğini Arap coğrafyasını sömürmesine borçlu olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili bir okurunun “Tam da zenginliğin göbeğinden uzak kaldığımız için, bugün enerji üzerinden büyük bir kazık yediğimizin farkında değil miyiz” notu attığını yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Gelin de şimdi… AK Parti İstanbul Milletvekili A. Hamdi Çamlı’nın “enerjideki pahalılığın sebebini CHP’ye bağlayan” söylemine hak vermeyin…

Siz o coğrafyadan uzak durursanız, ‘Aman onların arasına girmeyelim’ derseniz…

Enerjiden uzak durursanız…

Bu pahalılığın da temelini atmış olursunuz…”

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