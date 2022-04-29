Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: AK Parti’nin en vahim hatalarından birisi, İstanbul Sözleşmesi’ne imza atması idi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Danıştay 10. Dairesi’nde dün görülen ve savcının “çekilmenin hukuka aykırı olduğu ve kararın iptali yönünde görüş” bildirdiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “AK Parti’nin en vahim hatalarından birisi, İstanbul Sözleşmesi’ne imza atması idi” dedi.

Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması sırasında CHP, İyi Parti ve Gelecek Partisi’nden iktidara yapılan eleştirilere tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi’nin, “eşcinsel destekçilerini birleştirdiğini” yazan Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısını ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti’nin iktidarı döneminde en vahim hatalarından birisi, İstanbul Sözleşmesi’ne imza atması idi..

İstanbul Sözleşmesi baştan aşağıya olmasa da, bazı doğruların arasına sıkıştırılan eşcinselliği meşrulaştıran maddeleri ile, bu ülkeye yapılmak istenilen en büyük ihanetlerden birisi idi..

Nihayetinde uyarılarımız netice verdi..

Araştırıldı, incelendi, raporlar alındı..

Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyük bir dirayet göstererek, şerlilerin şerlerinden de korkmadan..

İstanbul Sözleşmesi’nden geri çıkıldığını belirten imzayı attı.

Hatayı yaptı..

Ama hatayı farkettiği an, düzeltmeyi de bildi..

Şimdi, eşcinselliği meşrulaştırma amaçlı o sözleşmenin tekrar yürürlüğe girmesi için çırpınanlara bakınca..

Kimlerin kimlerle ittifak kurduğunu daha net görebiliyoruz..

Danıştay 10. Dairesi’ndeki dünkü duruşmaya “Sözleşmeye geri dönülsün” talebi ile katılanlara baktığımızda.."

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