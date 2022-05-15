Yeni Akit yazarı: Kaftancıoğlu’nda zerre müdana, ikiyüzlülük yok; çıkıyor, çatır çatır ne söylemek istiyorsa söylüyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Halil Kışlacık, "Canan Kaftancıoğlu’nun dünya görüşünü, bu dünya görüşünü savunuş ve yaşayış tarzını beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Hatta bu 'savunuş ve yaşayış' eğer suç işlemeye kadar varıyorsa, cezalandırılmasını da isteyebilirsiniz. Ben bu son tartışmada da devlete, millete ve milletin değerlerine ettiği küfürlere verilen cezaları doğru buluyorum. Ama açık konuşayım, ben bu ülkenin siyaset sahnesinde Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi... Sadece kendileri de değil, birlikte hareket ettikleri muhafazakar numarası çeken bütün adamları yerine... Onların sayısı kadar Canan Kaftancıoğlu olmasını tercih ederim." düşüncesini dile getirdi.

Kışlacık yazısında, "Kaftancıoğlu’nu, bu saydığım isimlerden daha saygıdeğer, daha onurlu bulurum... Kadında zerre müdana yok. İçten pazarlık yok. İkiyüzlülük yok. Kıvırma yok. Karnından konuşma yok. 'Diyormuş gibi yapmak' yok. Çıkıyor, çatır çatır ne söylemek istiyorsa söylüyor. Bir tarafta, 'Sağ siyaset' yaptığını, 'milli ve manevi değerlere saygılı olduğunu' iddia eden ama her türlü karakter zayıflığını gösteren bunlar var... Öbür tarafta, savundukları için gerekirse 'ahlaksız' olarak nitelendirilmekten korkmayan, dimdik duran Canan Kaftancıoğlu var... Hangisinden korkmalı?" ifadesini kullandı.