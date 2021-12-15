Yeni Akit yazarı: Hükûmetin geleceği, ekonomiye endekslenmiş durumda

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, bugünkü yazısında ekonomik model değişiminin kamuoyuna sağlıklı biçimde anlatılması gerektiğini belirterek “Yüksek kurdaki dalgalanma, marketlerdeki pahalılık ve mutfaktaki tencere, iktidarı büyük bir sınavla tehdit ediyor. Hükümetin geleceği, ekonomiye endekslenmiş durumda” dedi.

Hükümet kanadından yapılan “cari açığı kalıcı bir şekilde azaltmayı hedefliyoruz” şeklindeki açıklamaların artan fahiş fiyatlar nedeniyle beli bükülen millete masal gibi geldiğini belirten Bedir, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “Vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir” cümlesini alıntılayarak “Toplumun yüzünü güldürmezsen sandıkta gülemezsin” değerlendirmesinde bulundu.

Bedir, iktidara “Burada piyasayı rahatlatacak, vatandaşın sıkıntılarını azaltacak en kolay yol esnaf, dar gelirli ve asgari ücretli kesimlere dönük ciddi düzenlemeler olacaktır. Vatandaşın alım gücünü artıracak yani, kamu çalışanlarına, emeklilere, asgari ücrete, işçilere en az doların artış kuru oranında maaş artışı sağlamak, esnaf sanatkârları çok düşük faizli ya da faizsiz kredi imkânlarıyla destekleyerek yüklerini hafifletmek tek çaredir” önerisinde bulundu.

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