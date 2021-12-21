Yeni Akit yazarı: Hainsiniz; Erdoğan’ın yanında adam olup, şimdi kendilerine verileceğini hayal ettikleri koltuklar uğruna ona ihanet edenler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte yaşanan ekonomik kriz karşısında ithal ilaçların bulunmadığını açıklayan sektör temsilcilerini eleştirdiğini bugünkü yazısında “Hainsiniz, Erdoğan’ın yanında adam olup, şimdi köşebaşlarında kendilerine verileceğini hayal ettikleri koltuklar uğruna ona ihanet edenler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı protestoları, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları, 15 Temmuz darbe girişiminin üstesinden geldiği gibi “son darbe girişimi” dediği dolar operasyonu da bertaraf edeceğini yazan Karahasanoğlu, “Dün ilaç fabrikatörlerinin, Türkiye’deki eczacılar odasını kullanarak, Sağlık Bakanlığı’na diz çöktürmeye çalıştığını anlatmıştık. '1000 ilaç bulunamıyor' diyen vicdansızlar, dünkü yazımdan sonra da, somut olarak o 1000 ilacın % 1’i kadar bile bir listeyi yayımlayamadılar" diye yazdı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği’nin (TİSD) Sağlık Bakanlığı’na mektup yazarak iftirada bulunduğunu öne süren Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Rezilsiniz, Erdoğan düşmanları..

Hainsiniz, Erdoğan’ın yanında adam olup, şimdi köşebaşlarında kendilerine verileceğini hayal ettikleri koltuklar uğruna ona ihanet edenler.

Alçaksınız, Erdoğan’ın; keyfine göre ülkeyi yönettiğini iddia edenler..

Namussuzsunuz, Erdoğan’ın, 5 tane müteahhidi zengin ettiği iftirasını atanlar..

İşte ilaç fabrikatörleri itiraf ettiler: Değil Avrupa, ilaç hammaddesi Hindistan’dan bile devletimiz daha ucuza ilaç alıyor!

İşte onun için Erdoğan’a güveniyoruz..

Onun için, Erdoğan’ın, dolar operasyonundan da başarı ile başa çıkacağına inanıyoruz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın