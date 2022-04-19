Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı: 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı, biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım, Belgrad, Sırbistan'a iç hatlardan Türkiye’nin toprağı olarak gidiyorduk

Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, "100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı, biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım, Belgrad, Sırbistan, bu toprakların tamamına iç hatlardan Türkiye’nin toprağı olarak gidiyorduk." açıklamasını yaptı.

TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği Taksim Meydanı adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken görüşlerini aktaran Hacı Yakışıklı, "Mesele mültecilerin, göçmenlerin, geçici sığınmacıların Türkiye’ye gelmesi değil, Türkiye’nin buralara ilgi ve etki alanı olarak açılması. Yani Irak diye bir devlet, Suriye diye bir devlet yoktu ki 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Ve bu beldelerin tamamı Türkiye Devletinine bağlı beldelerdi. 100-150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye, Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu." dedi.

"100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı..."

Gürkan Hacır'ın “100-150 sene” ifadesini sorması ve konuklardan Murat Sarı'nın “Havayoluyla mı?” sorusu üzerine Yakışıklı şu ifadeleri kullandı:

“Havayolu derken, eğer bugün havalimanı olsaydı diyorum. 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı, biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım, Belgrad, Sırbistan, bu toprakların tamamına iç hatlardan Türkiye’nin toprağı olarak gidiyorduk. Bu yüzden Türkiye bu tarihi geçmişini - 400 sene Sırbistan’ı yönettiyseniz - siz bu tarihi geçmişinizi bugün - tekrar o toprakları alalım demiyorum ama bu toprakların da ilgi ve etki alanımız olduğunu, bu topraklarda bizim de adamlarımız olduğunu, bu topraklarda da Türkiye’yi seven insanlar olduğunu düşünerek ilgi ve etki alanımızı buraya genişletelim. Yani Türkiye’yi mülteci ve göçmenlerin sığınacağı bir ülke algısından çıkarıp, Türkiye’nin buralara yayılacağı bir ülke algısına döndürmeyi daha doğru buluyorum.”

* Bu haber, ilk yayınında, Hacı Yakışıklı'nın "100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinden Mekke, Sırbistan ve Varna'ya gidildiğini savunduğu" şeklinde yer aldı. Yakışıklı'nın sözlerinin devamında yer alan "Havayolu derken, 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı, biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım, Belgrad, Sırbistan, bu toprakların tamamına iç hatlardan Türkiye’nin toprağı olarak gidiyorduk" açıklaması ihmal edilerek, ilk haberde "Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı: 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlardan Mekke'ye, Sırbistan'a, Varna'ya gidiliyordu" başlığı kullanılmıştır.

Düzeltir, özür dileriz.