Yeni Akit yazarı Gülümseyen: Fenerbahçe adı, LGBT gibi Allah’ın lanetlediği bir anlayışa malzeme edildi

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yayımladığı bildiriyi eleştirdi. LGBTİ+'lar için "Allah’ın lanetlediği bir anlayış" ifadesi kullanan Gülümseyen, Fenerbahçe'nin "bu anlayışa" malzeme edildiğini öne sürdü.

Gülümseyen yazısında şunları dile getirdi:

"Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’de İstanbul’a, vatandaşa hizmet etmek yerine Allah’ın lanetlediği LGBT gibi çarpık düşüncenin yaygınlaştırılması için çabası sarf edilirken, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinin hemen ardından, koca Fenerbahçe Kulübü adınaymış gibi mevcut Başkanı Ali Koç’un direktifleri doğrultusunda olsa gerek, açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan ifadede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi dair kararın üzüntü verici olduğu endişesi dile getirilerek, fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talebi için, ricacı olunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan fesih kararı belli ki, Ali Koç ve onun gibi düşünenleri üzmüş olmalı. Burada önem taşıyan, Fenerbahçe adının, LGBT gibi Allah’ın lanetlediği bir anlayışa malzeme edilmesi. Bu nedenle sarı-lacivertli ekipte yaşananlar, gerçek Fenerlileri rahatsız ediyor. Ali İhsan ağabeyimiz ‘Gaylerden, lezbiyenlerden Fenerbahçe’ye ne?’ başlıklı yazısının daha ilk paragrafında konuyu o kadar güzel özetlemiş ki; ‘İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fesih kararı, Mor Çatı’yı morarttı da.. Gayleri, lezbiyenleri, homoseksüelleri morarttı da.. Ali Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe’ye ne oldu, anlamadım…’

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe tarafından paylaşılan metinde, kararın toplumsal sonuçlarından endişe duyulduğu belirtildi ve "İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz" denildi.

TIKLAYIN | Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz