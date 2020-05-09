Yeni Akit Yazarı: FETÖ ile mücadele belki de ahirette önümüze çıkacak en hayırlı amelimiz olacak

Yeni Akit yazarı Latif Erdoğan,bugünkü köşesinde, Gerçek Hayat dergisinin hazırladığı FETÖ dosyasına ilişkin yazdı. “FETÖ elebaşı Rabin oğlu Fetul’ün bütün karanlık ilişkileri, kirli irtibatları, kimlerle ne işler tuttuğu belgelere dayandırılarak bu dosyada deşifre ediliyor” diyen Erdoğan, “Kitabın da yazarı olan Kemal Özer beyle uzun uzun fikir teatisinde bulunduk. Böyle bir çalışmanın FETÖ ile mücadelede ne kadar önemli olduğu hususunu kendisine sözlü olarak ifade ettim. Hatta ahirette önümüze çıkacak en hayırlı amelimizin belki de bu mücadele olacağını söyledim” dedi.

Erdoğan, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının başkanlığını yaptığım dönemde, beni o gün en çok rahatsız eden ifade, muhataplarımız olan gazeteci, yazar, sanatkâr kimlikli çok sayıda din düşmanı kişinin, Refah geleceğine hiç olmazsa siz gelin, demeleri olmuştur. Bu ifadenin yanlışlığını hem onlara hem de o günkü çevreme açık açık anlattım. Bizim, birbirimizin rakibi veya alternatifi olmadığımızı, ayrı ayrı alanlarda çalışan ve birbirinin tamamlayıcısı olan bir bütünün parçaları olduğumuzu ve öyle de olmamız gerektirdiğini hep dillendirdim. Meğer başımızdaki hainin niyeti de din düşmanı muhataplarımızın dedikleriyle örtüşüyormuş. Ancak bu gerçeği biz de çok sonra görebildik…

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