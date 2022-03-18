Yeni Akit yazarı: Faşist eğitim sistemi hâlâ çok güçlü

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara “Faşist eğitim sistemi hâlâ çok güçlü” başlıklı bugünkü yazısında “Türkiye’nin en ciddi sorunlarından bir tanesi eğitim sisteminin çürümüşlüğü ve kokuşmuşluğudur. Teknoloji, sanayi, ticaret ve altyapı konusunda atılan dev adımlara rağmen; insan hakları, demokrasi ve din ve vicdan özgürlüğü konusunda medeni milletler karşısında hâlâ sınıfta kalmış durumdayız.” düşüncesini dile getirdi.

Mevcut eğitim sisteminin yalan bir resmi tarih üzerine oturtulduğunu yazan Kara, “Halkın oyları ile iktidara gelmiş siyasetçiler acımasızca aşağılanmakta buna mukabil Meclis kürsüsünden ‘ihtimaldir ki bazı kelleler kesilecektir’ diyebilen asker kökenli siyasetçiler; ölçüsüz bir şekilde yüceltilmekte, yere göğe sığdırılamamaktadır” dedi.

Siyasetçi insanlara tapınırcasına bağlılık 20. yüzyıldan günümüze yansıyan en kötü davranış kalıplarından bir tanesi olduğunu yazan Kara, tek partili dönemin ardından her 8-10 yılda bir yapılan askeri darbelerin “bu faşist ve gerici eğitim sisteminin daha da güçlendirdiğini ifade etti.

CHP liderlerine övgü dizmek siyasetçilerin en çok başvurduğu yöntemlerden bir tanesi haline geldiğini yazan Kara, yazısına şöyle devam etti:

"Ne yazık ki; bazı siyasetçilerimiz çoğu eğitim sisteminden kaynaklanan faşist sistemi sorgulamak yerine; eski davranış kalıplarını sürdürmeye devam etmektedirler. Örneğin ülkemizin son Başbakanlık görevini de yapmış olan sakin ve nüktedan tavırları ile öne çıkan önemli bir siyasetçi olan Binali Yıldırım’ın hoşuma gitmeyen bir tavrından bahsetmek istiyorum.

Sayın Yıldırım, daima CHP’li siyasetçileri övmektedir. Çoğu zaman ilgisiz ve alakasız bir zamanda bu sözleri tekrarlamaktadır. Hâlbuki CHP’nin tek parti döneminde veya askeri cuntaların işbaşında olduğu bir zamanda değiliz. Buna mecburiyet de yoktur. Madem referans vermek istiyorsun; Türk tarihinde binlerce güzel tutum ve davranışı ile örnek olmuş yöneticiler vardır. Fatih’ten Hızır Hayrettin Paşa’ya, Osman Gazi’den Abdülhamid Han’a kadar yüzlerce örnek var. Muhalefette olan ve siyasi rakibin olan bir partinin liderlerini hem de her konuşmada dile getirip sena etmek; tecrübeli bir siyasetçiye hiç yakışır mı?”

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