Yeni Akit yazarı: Erdoğan karşıtlığı yapan Karamollaoğlu ve ekibinin yeniden kardeşlik çizgisine yanaşmayacak

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık görüşmenin “siyaset kulislerinde siyasette yeni hareketlenmeler mi olacak sorusunu beraberinde getirdiğini” belirterek “Yeni talepler, yeni görüşmeler olur mu bilmem ama bildiğim bir şey var ki, CHP, İP ve HDP’ye yakın siyaset izleyen ve onlardan daha sert Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapan Karamollaoğlu ve ekibinin yeniden kardeşlik çizgisine yanaşmayacağıdır” dedi.

Karamollaoğlu ve ekibinin CHP, İyi Parti ve HDP ile idealleri, fikirleri uyuştuğu için değil, Erdoğan karşıtlığı üzerine bir ittifak yaptığını yazan Bedir, “Erdoğan’ın arkasındaki toplumsal desteği parçalamak için her yolu deniyor, her türlü kirli ilişkiye kucak açıyorlar. Canan Kaftancıoğlu’nun yanında olmaktan gocunmayan ekip, Erdoğan’ın yanında olmamak için direniyor” diye yazdı.

Saadet Partisi’nin engin bir geleneğe ve önemli bir millet hareketi olduğunu yazan Bedir, “Ne yapılabilir?” sorusunu sorarak şu öneride bulundu;

“Hem memleketimiz, hem milletimizin geleceği için büyük önem taşıyan 2023 seçimlerinden önce Başkan Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı ekibini, Milli Görüş kökenli olup küstürülen ya da bir kenara itilmiş kardeşlerimizi yanına alıp, beraberiz resmini vermesi verilecek en güzel cevap olur.

Özel kalem müdüründen belediye encümen grubuna kadar belediyecilikte destan yazan bütün Milli Görüşlü kardeşlerimizin yine yan yana gelmesi, aynı potada birleşip kardeşlik resminin verilmesi hem kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi reddeden Saadetli kardeşlerimizin hoşuna gider, yüreğini soğutur hem de Erdoğan karşıtlığıyla kafayı bozanlara verilecek en iyi ders olur.

Milli Görüş geleneğinden gelenler hem vefalı, hem çalışkan, hem de itaatkârdır. Bu da siyasetin bu kirli ve kaypak zemininde aranan öncelikli niteliklerdir."

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