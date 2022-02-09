Yeni Akit yazarı: Erdoğan’ın tek rakibi mutfaktaki yangın, elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki yükselen fiyatlar

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirmek, Erdoğan sonrasını biçimlendirmek için altı benzemez ve onları sun’i teneffüslerle ayakta tutmaya çalışan sözde aydın, gazeteci ve sanatçıların oluşturduğu bir siyasi cephe kurulduğu” görüşünü dile getirdi.

Erdoğan’ın “üst akıl ve şer ittifakıyla” bitirilmeye çalışıldığını yazan Bedir, şöyle devam etti:

"28 Şubat’ı andıran bir hava yayılmaya çalışılıyor.

Gerilimden beslenen muhalif kanat piyasada artan fiyatları bahane ederek para, tüketim, ikbal ve riyaset gibi menfi ve şeytani değerler üzerinden beslenmek istiyor.

Dün, Erdoğan’ın iltifatlarına mazhar olabilmek için kuyruk sallayanlar bugün fesat grubunun en sert bireyleri.”

“Türkiye’de yönetim krizi yoktur, muhalefet krizi var” görüşünü dile getiren Bedir, “Yaşanan süreçte Erdoğan’ın tek rakibi mutfaktaki yangın, elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki yükselen fiyatlardır” diye yazdı.

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