Yeni Akit yazarı: Dolar 18 liradan 11 liraya düştü diye sevinmenin bir anlamı yok

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'kur korumalı TL mevduat' hesaplarını kritik ettiği bugünkü yazısında “Dolar 10 lirayı aştığında üzülürken, 18 liradan 11 liraya düştü diye sevinmenin bir anlamı yok” görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin büyük bir krizin eşinden döndüğünü yazan Şanlıdağ, AKP’nin enflasyon ve kurdaki oynaklık sebebiyle sınandığını belirterek “Ne var ki, kurdaki dalgalanma durmadığı gibi vatandaşın cebini yakan gıda fiyatlarındaki fahiş artış; Ak Parti’yi, kur baskısını ortadan kaldıracak adım atmaya yöneltti” diye yazdı.

Yeni ekonomik modelle, iktidarın vatandaşın bankalardaki birikimini kademeli olarak ekonomiye dahil etmeye çalıştığını yazan Şanlıdağ, “Şimdilik ele güne avuç açmaktan, muhalefetin diline düşmekten kurtulduk” dedi.

Konuşulması gereken asıl meselenin, döviz yükselirken yükselen fiyatların neden düşmediği olduğunu ifade eden Şanlıdağ, özetle yazısına şöyle devam etti: “Benzin ve motorin neden düşmez? Devletimiz bu yönde bir adım atmalı ve gerekeni yapmalıdır. Öncelikle piyasalar rahatlatılmalı, dar gelirlileri, ücretlileri memnun edecek kararlar hayata geçirilmelidir.

Dolar 10 lirayı aştığında üzülürken, 18 liradan 11 liraya düştü diye sevinmenin bir anlamı yok. Döviz trendinin oynaklığı engellenir, piyasa ve vatandaş rahatlatılırsa güven ortamı oluşur."

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