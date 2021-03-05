Yeni Akit yazarı Dilipak: Yeni bir anayasa yapmaya hazırlanıyoruz da biz daha Hicri, Miladi, Rumi takvimi bile bilmiyoruz ki

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ayasofya, Şeriat, Hilafet, Doğu Roma’yı konuşuyoruz, yeni bir Anayasa yapmaya hazırlanıyoruz da biz daha Hicri, Miladi, Rumi takvimi bile bilmiyoruz ki." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bugün Rumi takvimi yazalım.. Miladi takvim: Ocak, Şabat, Martius, Nissan, May, Haziran, Tammuz, Agustus, Alul, Ekim, Kasım, Aralık. Bunlar bildiğimizi sanıp bilmediğimiz aylar. Yanlış yazdığımı düşünüyorsanız, hayır asıl işin doğrusunu yazdım." ifadesini kullandı.