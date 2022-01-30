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Yeni Akit yazarı Dilipak: Ülkemin dürüst, akıllı, erdemli, cesur insanları, adalet, barış, özgürlük temelinde birlik olun

"Gençler, kafanızı kimseye kiraya vermeyin"

30 Ocak 2022 15:52

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ülkemin dürüst, akıllı, erdemli, cesur insanları, adalet, barış, özgürlük temelinde birlik olun, herkesin canını, malını, namusunu, aklını, inancını özgürce yaşayacakları, farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayacağımız bir dünyanın gerçekleşmesi için birlik olun!" çağrısını yaptı. 

Dilipak yazısında, "Gençler, kafanızı kimseye kiraya vermeyin. Sizi kurtaracak birini beklemeyin, vakit kaybedersiniz. Üniversitenizin yöneticilerini ve hocalarınızı da beklemeyin. Onlardan akıl ve vijdan sahibi olanlar zaten size yardım ederler.. Onlar da artık gerçeği görmüşlerdir. Eğer hâlâ susacaklarsa canları cehenneme.  Gölge etmesinler başka ihsan istemeyin. Siz aklınız, ferasetiniz ve cesaretinizle onları utandırın! " düşüncesini dile getirdi.

 
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