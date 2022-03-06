Yeni Akit yazarı Dilipak: Siz portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak hayal ederken dünya başka yerlere götürülüyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Siz portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak hayal ederken dünya başka yerlere götürülüyor, birileri tarafından" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, “Great Reset'ten neden söz etmiyorlar, ya da 'yeni normal' dönemden. Trans Humanizmden söz eden var mı? Helal sentetik et diyorlar da 'Klonoidlerden, Kimeralardan' neden söz etmiyorlar? Kafanıza Chip taktıklarında iş işten geçmiş olacak. Siz portakal ağacında karanfil kokulu sarımsak hayal ederken dünya başka yerlere götürülüyor, birileri tarafından. Siz şeytansız, cehennemi olmayan bir dünya hayal ederken, şeytanın kucağına doğru koştuğunuzun farkında mısınız. Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. Bu zamanımızın en büyük fitnesi. Benden söylemesi. Hoş, birileri için söylesen de bir, söylemesen de. Çünkü gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar." ifadesini kullandı.