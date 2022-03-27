Yeni Akit yazarı Dilipak: Millî Eğitim Bakanı yanlış bir iş yapıyor, uyarıyorum!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Eğitimde metaverse dönemi geliyor" açıklamasına ilişkin olarak, "Uyarıyorum! Millî Eğitim Bakanı yanlış bir iş yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

Dilipak yazısında, "Bu 'milli felaket' Fulbright’den bin beter bir felakettir. Sağlık Bakanlığı zaten açılışı yaparak bu işin vebalini üstlendi. Şimdi sıra Gıda Tarımda. Nöbeti onlar devralsın istiyorlar. Kendileri bilir. Bu işin bir yanında da İklim ve Şehircilik Bakanlığı var, öte yanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığının da vebali büyük bu işte. Bunlar Beştepe’yi mi ikna ediyor, Beştepe bunları mı bilmiyorum. Yoksa tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş mu? Sahi o bilim kurulları, politika kurulları ne iş yapar. DİB neden sessiz! Dijital dönüşüm ofisi ya da BTK gibi kurumlar bütün bu işler olurken ne yapıyorlar. Bu yapıların içinde akıl ve vicdan sahibi insanlar ne yapıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı ve MSB bu işin Milli Güvenlik sorunu hale geldiğinin farkında değil mi? MİT ve Emniyet bu teknoloji, sağlık, gıda sorununun bir milli sorun haline geldiğinin farkında değiller mi? Bizim siyaset, bürokrasi, sermaye, akademi, STK, media sanki kurşun asker gibi. Sanki hipnoz olmuşlar. Sanki beyinleri yıkanmış. Sanki subliminal mesajlarla kişilikleri dönüştürülerek biyonik robota dönüştürülmüşler. “Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar." ifadesini kullandı.