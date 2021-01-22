Yeni Akit yazarı Dilipak: Kriz bitmedi, yeni başlıyor, Amerika’da kaynayan kazan, daha birçok ülkenin başına büyük işler aşacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Kriz bitmedi, yeni başlıyor, Amerika’da kaynayan kazan, daha birçok ülkenin başına büyük işler aşacak" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Şimdi Ankara’da ve Washington’da hükümetlerin karşılıklı olarak atacakları adımlara bakmak gerek. Ve tabii, Washington’un hem bölge ve hem de Ankara’daki muhalefet kanadı ile ilişkisinin ne şekilde olacağını ve bunun sebep olacağı siyasi tartışmaların yönünü görmek gerek. ABD FETÖ’yü herhalde bundan sonra sınır dışı etmez. Çünkü bunlar FETÖ’nün asıl koruyucuları. Biden, karısı ve çocukları daha önce de FETÖ ile iç içeydiler. Onlar bu sonucu coşkuyla karşılamış olmalılar. Gelecek günlerin neler getireceğini, yaşayarak göreceğiz ve öğreneceğiz. Kriz bitmedi, yeni başlıyor. Amerika’da kaynayan kazan, daha birçok ülkenin başına büyük işler aşacak." ifadesini kullandı.