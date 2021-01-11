Yeni Akit yazarı Dilipak: Kral çıplaksa çıplaktır, bunu söylediğiniz an büyü bozulacak! 

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Kral çıplaksa çıplaktır, bunu söylediğiniz an büyü bozulacak!" görüşünü savundu.

Dilipak, "Korkmayın, karanlık aydınlığın yokluğudur. Işık gelince karanlık yok olur. Karanlık aydınlığın yokluğudur. Kral çıplaksa çıplaktır. Bunu söylediğiniz an büyü bozulacak! Gözünüzü açtığınızda göreceksiniz ki, 'medeniyetten denilen maskara mahlûk' bir acuzeden başka bir şey değil. Onun gücü, kuvveti, bizim ancak korkularımız kadar, cahilliğimiz kadar büyüktür." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "ABD’nin düştüğü hali görüyorsunuz. O övündükleri demokrasilerinin geldiği nokta burası. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Her kemal, zevalin başlangıcıdır. Dünyayı ele geçirmeye hazırlanırken geldikleri nokta burası." ifadesini kullandı.

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