Yeni Akit yazarı Dilipak: Kimlerin ayağına bastığımı biliyorum; son darbeyi, 81 ilde suç duyurusu ve tazminat davası ile indirmeyi denediler

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP Genel Merkezi'nin "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle açtığı davaya göndermede bulunarak, "Kimlerin ayağına bastığımı biliyorum; son darbeyi, 81 ilde suç duyurusu ve tazminat davası ile indirmeyi denediler" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Bugün İstanbul sözleşmesi, ya da Covid kandalı, yolsuzluk tartışmaları ve daha birçok konu bu süreçte yaşanan olumsuzlukların gölgesinde, için için yanan bir ateş gibiyken, sonunda bir anda alev almaya başladı. Gençlik, Aile, Eğitim, hepsi ihale tartışmalarının gölgesinde kaldı. Benim yazılarımda, hep bu tehlikeli gidişle ilgili uyarılar vardı ve birileri bundan rahatsız oluyordu. Kimlerin ayağına bastığımı biliyorum. Önce, teşkilatlar, ardından üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları ile temas noktaları kopartıldı. Derken STK’larla alakamı kesmeye çalıştılar. En sonunda Media ile bağımı koparmayı denediler. Son bir darbeyi, 81 ilde suç duyurusu ve tazminat davası ile indirmeyi denediler. Ama bu oyunları geri tepti. Kötü bir şekilde deşifre oldular ve halk bu oyunu gördü. Kim olduklarını gördük ve onları bu yüzleri ile de tanımış olduk!" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yarım asırdır, oldu-bitti şeklinde, Müslümanların atanmamış ve seçilmemiş sözcüsüyüm. Onlardan bir şey istemedim. Ve hep onların, daha doğru Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi oldum, elhamdülillah! Bana haddimi bildirmek isteyenlere Hak ve Hakkın dostları haddini bildirdi hep. Hep bu yolda yürüyen, Allah’ın ipine tutunanların yardımcısıdır Allah. Kimi fedakarlıklarının karşılığını bu dünyada görür, kimi ahirette çok daha fazlası ile görür. Allah bizlere dünyada da ahirette de afiyet versin inşallah!. Bu işlerin tekrar yoluna girmesi için, hepimizin, kınayanların kınamalarından korkmadan, daha akıllı, dürüst ve cesaretle, Allah’a dayanıp, sa’ye sarılıp, hikmete ram olarak daha çok çalışması gerek.

Bütün darbeleri gördüm. Kaderimde bugünleri de görmek varmış. Bakalım, bundan sonra daha neler göreceğiz."