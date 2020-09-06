Yeni Akit yazarı Dilipak: Kenevir bu negatif enerjinin emilmesi ve tüm canlılar için hayati bir önem arzediyor, Ankara'da birileri bunu anlamak istemiyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Yerden çıkan gaz ve enerji, toprak altındaki canlıların davranışlarını etkiliyor ve bunlar yeryüzüne çıkıyorlar. Balıklar topluca ölüyorlar. Balinalar karaya vuruyorlar. Bundan insanların etkilenmediğini mi düşünüyorsunuz.Yine kenevir diyeceğim. Kenevir bu negatif enerjinin emilmesi için, tüm canlılar için hayati bir önem arzediyor, ama Ankara’da birileri bunu anlamak, dinlemek istemiyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Deprem aktivitelerine bakın. İlginç bir uyum ve ritmik bir hareketlilik var. Dünyamızın bu kozmik dilini anlayamazsak büyük bir felaket eşikte bizi bekliyor." görüşünü savundu.

Dilipak, "Bu arada size yeni bir müjdemiz var(!?). Elon Musk efendimizin insanlığa son ikramı Neura Link sonunda hizmetiniz de. Bizden önce Kangallarda deneniyor. Hey Z kuşağı, müjdeler olsun okullar tatil. Eyvah! Öğretmenler işsiz kalacak. Beyninizin Backup’ını alabileceğiniz gibi beyninize data da yükleyebileceksiniz. 'Oh ne rahat, chip’li hayat'. Ve nihayet 'Ayran içtim hafız oldum' dönemi başlıyor. Ben daha biraz zaman var diyordum, ama erken oldu. ultrapost digital laik şeyh Musk efendi hazretleri bundan sonra bize neyi müjdeleyecek!?. Tamam, artık, kedi köpekle de konuşabileceğiz. Yaşasın, artık hepimiz siborg, biyonik robot olacağız. Sosyal medya beynimizde, kim tutar gayrı bizi! Hayallerimi buluta mı kaydedeceğim şimdi! Ama beynimizi de hack’lerlerse, ya beynimizi reset’lerlerse, o zaman canımızın da tek tıklık bir ömrü olacak değil mi! Eyvaaah! Durdurun dünyayı inecek var!" ifadesini kullandı.

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