Yeni Akit yazarı Dilipak: İşe alırken ve iş verirken ehliyete ve liyakate göre tayin edelim, adaletten ayrılmayalım

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “İşe alırken ve iş verirken ehliyete ve liyakata göre tayin edelim, adaletten ayrılmayalım” düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, “Evet, asıl değişmesi gereken biziz biz. Allah açıkça ve gizliden yapıp ettiklerimizi görmekte ve bilmektedir. Allah’ın gazabını çeken kişi ve topluluklardan, işlerden ve sözlerden uzaklaşıp, bizi Allah’a yaklaştıracak işlere yönelelim. Sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden olalım. Ve bilelim ki, Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. İşe alırken ve iş verirken ehliyete ve liyakata göre tayin edelim, istişare ve şûra ile karar karar verelim. Adaletten ayrılmayalım. Elimize, dilimize, belimize sahip olalım. Övünmeyelim, kibirden kaçınalım, merhamet ve tevazu elbisesine bürünelim. Güzel söz ve hikmetle insanları Hakka davet edelim. Her türlü haksızlıktan uzaklaşalım” ifadesini kullandı.