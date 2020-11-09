Yeni Akit yazarı Dilipak: Ha bu Amerikan seçimleri bize ders olsun

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD seçimlerine ilişkin olarak, "Ha bu Amerikan seçimleri bize ders olsun. Amerikan seçimlerinin sonuçları sadece ABD’yi etkilemeyecek. Bunun bütün dünyada yansımaları olacak. Kim kazanırsa kazansın, bundan sonra Amerika’da rahat bir yönetim olmayacak." görüşünü savundu.

Dilipak, "Kendi problemleri ile uğraşan bir Amerika belki dünya sorunları ile fazla ilgilenemeyebilir. Ama Amerika sadece hükümetten ibaret değil. Bu da hükümetlerarası ilişkilerde yeni sorunlara yol açarken hükümet dışı operasyon güçlerinin emrivaki politikaları ile dünyada daha zor günler yaşanabilir." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bundan sonraki bütün seçimlerde Amerikan seçimlerinin etkisini göreceğiz. Bu süreç başkanlık sistemini, intihab-ı saniyi, dar bölge seçim tartışmalarını da yakından etkileyecek. ABD’nin desteklediği siyasi partiler, holdingler, medya grupları, STK’lar ve örgütler de bu süreçten ciddi bir şekilde etkilenecek. Kushner’in ve Trump’ın oğullarının bölgede ilişki kurduğu politikacılar, şirketler ve aşiretler de bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmiş gözüküyorlar. Bu hafta başından itibaren Amerika için yeni bir yol haritası belirlenecek. Konu yargıya intikal edecek ve ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Bakalım bu durum Akdeniz, Ortadoğu denilen coğrafya, Azerbaycan, İran, Afganistan ve doğu Türkistan’daki yansımaları ne olacak. Covid, Amerikan seçimlerinden nasıl etkilenecek!?" ifadesini kullandı.