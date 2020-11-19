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Yeni Akit yazarı Dilipak: Giderek bir din adamı sınıfı oluşturuyoruz

19 Kasım 2020 12:08

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Giderek bir din adamı sınıfı oluşturuyoruz” görüşünü savundu.

Dilipak, “Din onların ‘meselesi’ haline geliyor. Ve bir yandan folk bir İslam doğuyor, bir yandan kültürel aidiyetin sembolleri olarak, konuyu estetize ederek, ritüellere ve seremonilere boğuyoruz. Mesela, kişi yaptığı işle ilgili leyh ve aleyhinde olan dini gerekleri bilmek zorundadır. Bu farz. Ama bunu ıskalıyoruz. Birilerine soruyor ve sonunda işimize gelen yorumu alıp uyguluyoruz. Din giderek hayatımızın merkezinden uzaklaşıyor.” düşüncesini dile getirdi.

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