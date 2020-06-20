Yeni Akit yazarı Dilipak: Dinimiz aklımızdan fazla olamaz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eskiden kullanılan kelimelerin anlamlarının unutulmasından ve artık kullanılmamasından şikâyet etti. "Hani “kökü mazide olan ati” olacaktık! Bu işin Felsefesini, Hukukunu, Ahlakını, Fıkhını bilmeden nasıl yol alabiliriz" diyen Dilipak, "Dönüp dolaşıp yine aynı şeyi söyleyeceğim: Kendimizi değiştirelim!" ifadesini kullandı.

"Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek" diyen Dilipak, "Dinimiz aklımızdan fazla olamaz. Ancak elbette akıl da tek başına Hakikat’ın kaynağı ve ölçüsü değil!" dedi.

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